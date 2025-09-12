Melcochita, el querido rey de la comedia, celebra sus 75 años de carrera a lo grande, uniendo esta monumental trayectoria artística a la conmemoración de sus 89 años de vida, que cumplió en plena forma y salud según aseguró Magaly Medina en su programa. La ‘Urraca’, quien envió sus felicitaciones, aprovechó para destacar la carrera “real” del artista, lanzando una indirecta contra aquellos que, a su juicio, “viven de sus propias fantasías” y se atribuyen trayectorias inexistentes.

La celebración, que reunió a lo más selecto del humor nacional en un establecimiento de Barranco, contó con la presencia de históricos como Manolo Rojas, el Chato Barraza, Elmer Alfaro y La Chola Chabuca, quienes se sumaron para honrar las siete décadas y media de risas que Pablo Villanueva ‘Melcochita‘ ha entregado al país. Este encuentro de leyendas no solo festejó un aniversario más, sino que rindió homenaje a una vida entera dedicada al arte y al entretenimiento, un legado que permanece intacto.

