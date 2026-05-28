Melcochita niega haber descuidado a sus hijas: “Yo lo que quiero es tranquilidad”

El cómico asegura que sí ve a sus hijas, pero una de ellas se niega a salir con él.

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El reconocido cómico, Melcochita se conectó en vivo a Magaly TV La Firme desde Arequipa para responder a las acusaciones de su aún esposa Monserrat Seminario, quien señaló de ser un “mal padre” que solo ha vistitado tres veces a sus hijas menores.

El cómico, que se encuentra trabajando en la ciudad blanca acompañado de su actual pareja, negó haber descuidado a sus hijas y aseguró que lo que busca es “tranquilidad”.

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¿Una de las hijas de Melcochita se niega a verlo?

El humorista sostuvo que cuando va a su casa, las dos hijas menores salen, pero una de ellas se rehúsa, sin embargo, Magaly Medina lo confrontó directamente y le recordó que su hija mayor ya no le habla.

La “Urraca” le recordó el motivo del distanciamiento, Melcochita le habría echado la culpa a su propia hija por unos presuntos mensajes.

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La hija mayor Susan también estaría resentida con el cómico

La “Urraca” le recordó al cómico que su hija mayor Susan Villanueva, quien también estaría de alguna forma resentida con él por su relación actual.

Por otro lado, Monserrat le recordó al cómico que su hija Esperanza era amiga de la actual pareja del cómico, pero que vieron “cosas que no les gustaron” y se distanciaron.

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