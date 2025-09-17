Melcochita tiró la casa por la ventana celebrando sus 89 años con una fiesta que reunió a lo más variado de la farándula peruana. El respetado humorista, a quien Magaly Medina describió como “una especie de padre” para las figuras nuevas y consolidadas, organizó un evento con orquesta en vivo y barra libre donde no faltó el whisky ni el buen humor. Personalidades como ‘La Negra Petróleo’, Selma Gálvez, Paola Ruiz y el ‘Pato’ Ovalle acudieron al festejo, aunque según el relato de ‘La Urraca’, algunos llegaron “con las manos vacías, solo a figurar”.

La celebración contó incluso con la presencia sorpresa de Kenji Fujimori, demostrando el amplio espectro de amistades que mantiene el cómico tras nueve décadas de vida. Melcochita, quien según Medina “todavía se siente chibolito”, bailó, cantó y disfrutó como el más joven de la fiesta, ratificando su legendaria vitalidad.

