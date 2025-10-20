La madrugada del domingo 19 de octubre, Melissa Klug publicó en sus historias de Instagram un mensaje contundente que confirmaba el fin de su relación con Jesús Barco, padre de su última hija. “No quiero seguir con alguien que no me respeta ni valora”, escribió la empresaria, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y medios de espectáculos.

El comunicado, que duró menos de una hora en línea, fue eliminado sin explicación. Sin embargo, varios usuarios lograron capturar la publicación, que rápidamente se viralizó en TikTok y X. La frase “se acabó” acompañada de un fondo negro fue interpretada como una ruptura definitiva, aunque la falta de confirmación posterior dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

¿Crisis o estrategia?

La relación entre Klug y Barco ha estado marcada por altibajos desde su inicio en 2020. Aunque ambos han compartido momentos familiares y celebraciones juntos, también han protagonizado rumores de distanciamiento. En septiembre, Melissa dejó de seguir al futbolista en redes sociales, lo que encendió las alarmas sobre una posible crisis.

Algunos medios especulan que la eliminación del comunicado podría deberse a una decisión impulsiva o a una conversación posterior entre la pareja. Hasta el momento, Jesús Barco no ha emitido ningún pronunciamiento, y Melissa ha evitado responder preguntas de la prensa.

Reacciones en redes y silencio mediático

La publicación y posterior eliminación del mensaje generaron una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron a Melissa Klug por “poner límites”, otros criticaron la exposición de su vida privada. “Si lo vas a publicar, mantente firme”, escribió una seguidora. Otros pidieron respeto por la hija que ambos comparten, nacida en marzo de 2023.

La empresaria, conocida por su participación en programas de espectáculos y por su rol como madre de cinco hijos, ha mantenido un perfil activo en redes, pero desde el incidente ha optado por compartir solo contenido promocional. La incertidumbre sobre su relación con Barco continúa, y muchos esperan una aclaración oficial en los próximos días.

