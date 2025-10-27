Jefferson Farfán decidió viajar a Miami para celebrar su cumpleaños número 41 en compañía de su pareja, Xiomy Kanashiro, y de sus dos hijos mayores, Maialen y Adriano, hacer notar su festejo en diversas publicaciones en redes sociales.

Esta situación también sería visto como el momento esperado por el exfutbolista para presentar a la bailarina de cumbia a sus herederos como su nueva compañera después de varios escándalos de presuntas salientes así como con la madre de su última hija.

MENSAJE REFLEXIVO

En medio de ello, Melissa Klug publicó un mensaje en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la situación. Sin mencionar nombres, la chalaca compartió una reflexión sobre los últimos meses del año: “Llegamos al día 300 del año y no está demás desear de todo corazón que a todos nos vaya muy bien en los 65 días que nos quedan del año. Que esta última semana de octubre esté llena de oportunidades, llena de muchas cosas hermosas y que la bendición de Dios nos acompañe siempre”.

El mensaje llega tras un año especialmente movido para ella, marcado por el nacimiento de su tercera nieta, su ruptura con Jesús Barco y la nueva presencia de Xiomy Kanashiro en la vida de sus hijos.

Algunos usuarios interpretaron la publicación como un intento de cerrar el año con serenidad y alejada de las controversias, mientras otros la vieron como una indirecta hacia Farfán y su entorno.

