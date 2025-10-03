Samahara Lobatón se convirtió en mamá por tercera vez este viernes 3 en Estados Unidos, en un parto que tomó por sorpresa a su entorno más cercano, ya que el nacimiento no estaba planificado en dicho país.

Pese a la distancia, la emoción familiar se hizo sentir, especialmente en Melissa Klug, quien celebró con gran alegría la llegada de su primer nieto varón y dedicar tiernas palabras por el nuevo integrante de su familia.

“Bienvenido mi primer nieto hombre Asael. Gracias a Dios mío están sanitos”, señaló la Blanca de Chucuito, confirmando que tanto madre e hijo se encuentran en perfecto estado de salud. En otro historia expresó: “Mi corazón explota de felicidad”.

PRESENTACIÓN DEL BEBÉ

Bryan Torres no pudo estar físicamente en la sala de parto. Sin embargo, presenció el nacimiento a través de una videollamada y compartió públicamente su felicidad en redes sociales. “Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los tiempos de Dios son perfectos”, expresó.

Por su parte, Samahara Lobatón compartió las primeras imágenes de su bebé y reveló el nombre completo del pequeño. “Bienvenido amor mío. Gracias a Dios. Asael Torres Lobatón. 03.10.25”, escribió emocionada.

