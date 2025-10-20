Melissa Klug había sorprendido a más de uno al anunciar con comunicado el final de su relación con Jesús Barco, que a diferencia de otras veces, ahora la vigencia de su mensaje solo duro unos minutos en sus redes sociales.

“Fue un error. Me dejé llevar por la emoción del momento”, había confesado en una entrevista la chalaca sobre la decisión que tomó.

Sin embargo, horas después el revuelo que ocasionó Melissa Klug, el programa Magaly Tv, la firme presentó unas imágenes en el que se observa al futbolista de Alianza Universidad teniendo un día de piscina con sus “amigas”.

Junto a él estaban sus compañeros de equipo Alexi Gómez y Carlos Ascues, deportistas que ha sido protagonistas de noches de juergas y acusaciones de violencia. En las imágenes se aprecia que las alarmas se encendieron con fotos que llegaron al Chismefono y que luego fue corroborado al ser visto disfrutando en un local nocturno, para al día siguiente ser visto llegando como ‘hermanos’ a sus entrenamientos.

