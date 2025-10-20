“Me dejé llevar por la emoción”: Klug da marcha atrás

Luego de haber publicado y eliminado un comunicado en el que anunciaba el fin de su relación con Jesús Barco, la empresaria Melissa Klug rompió su silencio y admitió que se arrepiente de haber hecho pública la ruptura. “Fue un error. Me dejé llevar por la emoción del momento”, confesó en una entrevista.

La popular ‘blanca de Chucuito’ explicó que atravesaba una situación personal difícil y que el mensaje fue producto de una discusión intensa. “No fue la mejor forma de manejarlo. Hay cosas que se deben resolver en privado”, agregó, dejando entrever que aún existe un vínculo con el futbolista y padre de su hija menor.

¿Reconciliación en camino?

Aunque no confirmó una reconciliación, Melissa Klug dejó abierta la posibilidad de retomar la relación. “Jesús es una buena persona, y tenemos una hija. Eso pesa mucho”, señaló. La empresaria también pidió respeto por su familia y aseguró que está enfocada en mantener la estabilidad emocional de su entorno.

Por su parte, Jesús Barco no ha emitido declaraciones oficiales, pero eliminó todas las fotos junto a Melissa en sus redes sociales, lo que fue interpretado como una señal de distanciamiento. La pareja ha atravesado varias crisis desde que iniciaron su relación en 2020, pero siempre han logrado recomponerse.

Reacciones divididas en redes

El arrepentimiento de Melissa Klug generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios la respaldaron por reconocer su error, otros criticaron la exposición constante de su vida privada. “Si no quieres que te juzguen, no publiques tus problemas”, escribió una seguidora en Instagram.

La empresaria ha optado por retomar sus publicaciones promocionales y evitar referirse nuevamente al tema. Sin embargo, los medios de espectáculos continúan atentos a cualquier señal de reconciliación o ruptura definitiva.

