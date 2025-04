Melissa Klug intentó limpiar su imagen para que no la relacionen con Christian Cueva con “pruebas” que según audiencia parecen armadas y poco convincentes. Presentó chats de terceros en lugar de los suyos con Cueva, además de un audio que suena editado y grabado recientemente, no años atrás como alega.





Klug brindo argumento que no parecen ser ciertos, como su explicación de la famosa frase “esa cosita es mía” se refería a una esclava que mostró en una historia de su Instagram, no convencen. Analistas señalan que, tras su aparición en “El Valor de la Verdad”, sus verdades no son tan creíbles.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO