Melissa Loza se enfrentó EN VIVO con Katia Palma durante una grabación de “Esto es Guerra“, un altercado que fue comentado por Magaly Medina en su programa y donde la exmodelo le recomendó a la conductora que “tiene que aprender de las mejores”, en una clara alusión a su antecesora, Johanna San Miguel. La discusión, que escaló rápidamente, comenzó cuando Palma le cuestionó a Loza durante una competencia con un “oye, Melissa, tú eres nueva o qué”, a lo que la participante respondió pidiendo respeto de manera enérgica.

El cruce subió de tono cuando Katia Palma, a quien Magaly describió como alguien que “no mata una mosca”, se defendió argumentando que estaba calmada y que era Loza quien lucía “histérica”, un comentario que intensificó la riña al punto de que se sacaron a colación nombres del pasado como Milett Figueroa.

