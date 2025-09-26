¡Momentazo en vivo! Este viernes 26 de septiembre, Melissa Paredes se reencontró con sus excompañeras después de su abrupta salida en 2021. La sorpresa fue tan grande que incluso Ethel Pozo no dudó en recordarle ese polémico episodio frente a las cámaras, aunque la actriz no le dio mayor importancia y rápidamente cambió de tema.

“Mucho se habló desde que Melissa se fue, de por qué yo lloré, que si no, también escuché algunas palabras de ella que no me gustaron. Pero, el tiempo pasa y se puede conversar, ¿verdad?”, comentó Ethel en pleno reencuentro. Sin embargo, la respuesta de Melissa fue tajante: “Así es Ethel, pero hoy yo no he venido a hablar mucho del tema, hoy he venido a celebrar Ethel. (¿Vamos a celebrar?) Por supuesto”, le respondió, cortando la conversación.

Tras la fría reacción, Ethel intentó aliviar la tensión preguntándole qué parte del programa le había gustado en su ausencia. No obstante, quedó claro que Melissa Paredes prefirió no remover el pasado y “choteó” el intento de su excompañera de retomar aquel polémico capítulo de su vida televisiva.

Fuente: América TV

