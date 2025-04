Melissa Paredes no suelta a Ale Venturo. A la ex de Rodrigo Cuba no le gustó nada que la empresaria criticara la forma en que ella y el futbolista crían a su hija y aprovecho para compartir una entrevista donde Anthony Aranda se pronuncia sobre el mismo tema, pero resaltó la forma en cómo lo hizo.

“Hay veces que también le hemos tenido que decir que no, porque también como todo niño a veces se emociona y quiere pedir de todo, ¿no? Y a veces uno, porque las queremos mucho, queremos darle todo, pero a veces no es bueno. Entonces hay que saber que darles también, ¿no? ¿Me entiendes?”, dijo Anthony Aranda en la entrevista.

El bailarín además explicó las razones de su decisión. “Porque así sea súper barato algo, pero darle a cada rato es como que ya deja de ser algo importante”, declaró. “Y que valore las cosas, ¿no? Pierde ese valor”, agregó Melissa Paredes.

En otro momento de la entrevista, la ex de Rodrigo Cuba reveló que Anthony Aranda es “consentidor” con su hija. “Yo tengo mucho sobrinos y siempre he sido el tío consentidor, pero ella de hecho ha despertado cosas que no hacía por mis sobrinos. (…) Yo pensaba que nunca iba a tener hijos, pero hoy por hoy es uno de mis sueños a corto plazo”, respondió Anthony Aranda.

