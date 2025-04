Melissa Paredes se pronunció en redes sociales luego de que Ale Venturo criticara, en una entrevista con Rodrigo Cuba, la forma de crianza que le dan a su hija. La modelo respondió a una usuaria que le preguntó por lo dicho por la empresaria y les recordó que su hija solo tiene 7 años.

“Yo no me meto con los hijos de nadie porque eso no se hace, así que déjenme tranquila con mi bebé que solo es una niña inocente de 7 años llena de amor y de pensamientos lindos”, respondió Melissa Paredes.

Como se recuerda, en una reciente entrevista, cuestionó que Rodrigo Cuba y Melissa Paredes sean “muy permisivos”. “Hay que ponerle límites a los niños sino se te suben hasta no sé dónde. (…) Sino hacen lo que les da la gana, depende también de la personalidad de la niña o el niño”, indicó.

Además, reveló que el gato le compra a su hija todo lo que le pide. “Tienes que corregir, por ejemplo, cuando recién lo conocí estaba acostumbrado a que salíamos y todo le compraba: ‘Yo quiero esto, ya’. No puedes comprar todo, hasta ahorita sigues así”, agregó.

