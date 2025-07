El español Bruno Agostini no solo contó detalles del romance que habría mantenido en secreto con Milett Figueroa, sino que también habló por primera vez del supuesto trío que tuvo con Melissa Paredes y Andrea San Martín. Sin embargo, sorprendió al afirmar que exmodelo ‘traicionó’ a la ojiverde.

“Durante tres años no dije nada, ¿Qué pasa? un día estoy en el canal y viene Sebastián Lizarzaburu, amigo mío, y me dijo: ‘Ey nunca me contaste esto’ (…) No lo sabía nadie, yo sé que los hombres no deben salir a hablar. La culpa no es mía, la culpa de es de las dos señoritas”, expresó en un comienzo.

El exchico reality explicó que la influencer ‘Mamá por partido doble’ dejó de ser amiga de la exesposa de Rodrigo Cuba luego de contarle al recordado ‘Hombre roca’ sobre aquel encuentro sexual.

“Cuando ellas están felices y son amigas, todo iba a de maravilla, pero Sebastián me para y me dice: ‘Ellas ya no son amigas, vino Melissa y me contó todo con detalle”, comentó.

Cabe recordar que en 2024, Andrea San Martín había sido consultada sobre aquel encuentro íntimo con Melissa Paredes y Bruno Agostini, y solo optó por precisar que no le importa responder sobre los rumores que puedan salir sobre ella.

“Si tendría que hablar de cada rumor que ha salido de mí… ya no me inmuto por los rumores. No es algo que me preocupe”, expresó a Trome en aquel entonces.