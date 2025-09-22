Una menor de 11 años, identificada como Madeline Tintayo Raimundo, se encuentra desaparecida después de que un hombre de 39 años, Jonathan Lainez Moncada, la contactara a través de juegos en línea como Free Fire y Roblox. La desaparición se produjo en el distrito de San Juan de Lurigancho, específicamente en el paradero 19, donde las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sospechoso la toma de la mano y se la lleva, hace más de 24 horas. La familia de la niña denuncia que el individuo, quien tendría al menos dos números de teléfono activos que enciende y apaga intermitentemente, habría estado filtrando datos y ejerciendo algún tipo de chantaje sobre la víctima antes del suceso.

Ante la falta de resultados, los familiares acudieron a la Dirincri para exigir a las autoridades que utilicen la tecnología disponible para geolocalizar los dispositivos del presunto implicado y acelerar la búsqueda. La madre de Madeline se encuentra recorriendo la ciudad en un patrullero policial, siguiendo una posible ubicación del celular, mientras que el padre investiga en otra dirección. Las tías de la pequeña han hecho un emotivo llamado público, pidiendo a las altas esferas de la Policía Nacional que prioricen el caso, argumentando que, como padres, deben comprender la urgencia de encontrar a la niña sana y salva.

