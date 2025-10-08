Un menor de 17 años extorsionaba a su jefe utilizando explosivos como método de intimidación, exigiéndole 150 mil soles para no atentar contra su vida. El adolescente, identificado con las iniciales J.L., fue capturado por la Divincri en un hotel de la calle Zegarra Ballón, en el distrito de Bustamante y Rivero, muy cerca de los terminales terrestres de Arequipa.

Vea también: Triple asesinato en SMP provoca el pánico en los vecinos

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arsenal que incluía 10 cartuchos de dinamita, 9 cápsulas de aluminio y un metro de mecha explosiva, todos listos para ser detonados. Los acusados solicitaron el pago en dos partes de 75,000 soles cada una, amenazando con instalar los artefactos explosivos en la puerta de la casa de su exjefe.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO