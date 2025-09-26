Menor muere y otro queda grave tras choque de moto contra camión en Villa El Salvador, un accidente que conmociona a la comunidad. El siniestro ocurrió cuando los adolescentes viajaban en la moto que impactó violentamente contra un camión, lo que generó la rápida intervención de serenos y policías que llegaron a la zona para controlar la emergencia.

El accidente en Villa El Salvador deja una familia destrozada, ya que uno de los menores perdió la vida en el acto mientras el otro permanece en estado crítico. Las autoridades indicaron que las causas del choque serán materia de investigación, aunque se presume que la imprudencia y el exceso de velocidad habrían influido en la tragedia. Los vecinos demandan mayor fiscalización del tránsito, ya que consideran que los motociclistas circulan sin el control necesario en zonas de alto riesgo.

