Menores de edad exigían 10 mil soles de pago de cupo a una emprendedora en San Juan de Lurigancho, integrantes de la banda “La Nueva Generación de Huáscar”. Los adolescentes, quienes actuaban con una frialdad alarmante, enviaban mensajes por WhatsApp amenazando de muerte a la familia completa de la mujer si no accedía a pagar. La víctima recibió incluso videos donde los delincuentes mostraban armas y la fachada de su vivienda, una táctica psicológica para implantar el terror.

La intervención policial de la comisaría de Santa Elizabeth se produjo el sábado cuando los extorsionadores fueron sorprendidos a punto de cobrar el dinero. Durante el operativo se les incautaron tres teléfonos celulares, donde se hallaron las pruebas de los mensajes enviados a la denunciante y a otros comerciantes. La investigación busca ahora a los cabecillas adultos de la organización, mientras se revela que uno de los detenidos es sobrino de un integrante de la banda criminal original.

