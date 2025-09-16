El mercado de La Cumbre en Carabayllo fue atacado con explosivos por presuntos extorsionistas que destruyeron múltiples puestos de venta durante la madrugada. Los agresores, que utilizaron artefactos caseros similares a los pirotécnicos navideños, actuaron contra comerciantes que llevaban hasta seis años trabajando en el lugar.

Los afectados reportan pérdidas entre 300 y 400 soles por puesto, manifestando total desconocimiento sobre las razones del ataque pues no recibieron previas amenazas. Este caso, que evidencia la vulnerabilidad de los comerciantes informales, refleja la creciente audacia de los grupos criminales en la zona. Este violento método, que representa una escalada en las tácticas de extorsión, afortunadamente no causó heridos ni desencadenó un incendio mayor.

