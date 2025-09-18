Los mercados limeños rayan vendiendo flores amarillas por el mes de la primavera, ofreciendo arreglos desde 10 hasta 80 soles en el mercado de las flores en el Rímac. Los precios varían según la complejidad de los arreglos, siendo los ramos simples los más accesibles para presupuestos limitados. Vendedores recomiendan adquirir las flores con anticipación para evitar aglomeraciones y posibles aumentos de último minuto.

Comerciantes como Rosa anticipan que el sábado será el día de mayor demanda, cuando los compradores busquen los tradicionales girasoles y rosas amarillas. La temporada moviliza a familias enteras que adquieren flores para novias, madres y abuelas, manteniendo una tradición que revitaliza la economía de estos mercados locales.

