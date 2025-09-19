Las nuevas gafas de inteligencia artificial de Meta incorporan una revolucionaria pantalla Bright Band Display, que representa un avance significativo en la interacción hombre-máquina. Este display, invisible para los demás pero claro para el usuario, proyecta interfaces de aplicaciones como WhatsApp e Instagram, lo que permite una navegación discreta y continua. La controlan mediante la pulsera Neural Band, la cual traduce señales neuromusculares de la mano en comandos, facilitando gestos intuitivos para seleccionar o desplazarse.

Este sistema de control por gestos, que funciona incluso con la mano en reposo, busca ofrecer una experiencia natural que eventualmente podría reemplazar a los smartphones. El dispositivo, con un tamaño similar a unos lentes tradicionales, integra además cámara, parlantes y micrófonos, consolidando todas las funcionalidades de un teléfono en un formato de wearable discreto y potente.

