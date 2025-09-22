Mario Irivarren mete la pata al revelar sus planes a futuro, una actitud que Magaly Medina no pasó por alto. La popular ‘Urraca’ aseguró que el ‘guerrero’ demostró, una vez más, que piensa en primera persona, como cuando declaró que no quería tener hijos. Este nuevo comentario, donde al hablar de un viaje soñado en caravana por Europa mencionó a Onelia Molina de forma condicional, confirma para Medina un patrón de conducta que la pareja arrastra.

Magaly interpretó la frase “con la persona que tenga al lado, con Nohelia, por ejemplo” como una señal de que él no la incluye en sus proyectos personales. Magaly Medina explicó que, cuando alguien ama de verdad, imagina cumplir sus sueños automáticamente con su pareja, algo que Irivarren no haría.

