El Metro de Lima atraviesa una agonía debido a un servicio colapsado que transporta a más de medio millón de pasajeros diarios con solo 39 trenes, una capacidad insuficiente que genera constantes demoras y saturación. Esta semana, los usuarios han sufrido paralizaciones del sistema durante cuatro días consecutivos por fallas técnicas, como la ocurrida en la estación María Auxiliadora, que dejó inoperativas varias estaciones durante la hora punta de la mañana. Las esperas entre trenes pueden extenderse hasta 6 minutos en estaciones céntricas como Grau, incluso en horarios de mediodía, lo que evidencia la crítica situación de un servicio inaugurado hace 14 años.

La infraestructura de varias estaciones también muestra signos de deterioro, con escaleras en mal estado en Atocongo, tarjeteros que no funcionan y techos dañados en Gamarra, donde se forman largas colas incluso para usar los ascensores. Frente a este panorama, se ha propuesto un eventual aumento del pasaje a S/ 1.50, el doble de la tarifa actual, una medida que generaría un impacto económico directo en los usuarios y que aún no ha sido confirmada oficialmente. La solución de fondo requeriría una inversión de 2,700 millones de dólares para adquirir 31 nuevos trenes y modernizar el sistema, única forma de evitar el colapso total de este servicio vital.

