El Metro de Lima colapsó con largas colas en plena hora punta, dejando a miles de usuarios varados en estaciones como Villa María del Triunfo. Los afectados, que incluyen trabajadores, escolares y personas con citas médicas urgentes, esperan por más de 30 minutos sin recibir información clara por parte del personal en la estación.

El comunicado oficial de la Línea 1 calificó las demoras como “demoras en el servicio”, sin especificar las causas o el tiempo estimado de solución. La situación evidencia fallas crónicas en el servicio, pues usuarios reportan que estas demoras ocurren con frecuencia también en horarios nocturnos. La falta de orientación y transparencia genera malestar entre los pasajeros, quienes exigen respuestas concretas y mejoras inmediatas.

