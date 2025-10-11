El Congresito confesó en vivo su más grande temor, que resulta no son las interpelaciones sino las huelgas, un miedo que adquirió después de que una manifestación en el centro de Lima se volviera tan intensa que hasta la estatua de Simón Bolívar sintió pánico, lo cual explica por qué ahora prefiere esconderse en el baño cada vez que escucha un cacerolazo, aunque eso signifique que su caballo de bronce se tome selfies sin él en el Parque de las Aguas, un lugar que, irónicamente, es famoso por sus coloridos shows de luces y no por sus protestas.

Vea también: ¡Trampolín a la Champa!: Donde los Imitadores Van a Morir

El entrevistador, Beto, intenta comprender la lógica detrás de este pánico legislativo, preguntándole si se siente preparado para un congreso bicameral, a lo que el Congresito responde con un contundente “no”, una secuencia que deja a todos confundidos pero que él justifica explicando que el doctor le diagnosticó que el estrés le había inflamado toda la cañería y aflojado las puertas de su cuerpo, un problema estructural que, asegura, ha dejado su hormigón personal completamente inoperante, lo que genera dudas sobre si se refiere a su resistencia física o a un proyecto de construcción fallido.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO