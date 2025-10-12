Norma Huamanga, abuela materna del niño, se plantó frente a la casa de la familia Chávez Prieto, exigiendo a gritos la entrega del niño, en una escena de desesperación que evidencia el fracaso de las vías legales. “¿Dónde está mi nieto? ¿Hasta cuándo lo tienes preso?”, reclamaba Norma, mientras el padrastro, Carlos Flores del Águila, les respondía con burlas y insultos, grabándolas de manera provocativa. Este enfrentamiento, lejos de ser una solución, muestra la profundidad del conflicto, donde la orden judicial es un papel mojado frente a la resistencia física y verbal de una familia que se atrinchera tras múltiples cámaras de seguridad.

Vea también: ¡Le lavan el cerebro a mi hijo!”: Talia estalla contra Ian Chávez y su familia

Testimonios de vecinos pintan un cuadro alarmante: el niño de Talia e Ian Chávez vive prácticamente secuestrado en una casa convertida en un “fortín” con cámaras de vigilancia, desde donde rara vez sale y nunca es visto con uniforme escolar. Los vecinos, que prefieren no involucrarse, confirman que la familia revisa quién está afuera antes de salir, y que Thalía llega a llamar a su hijo desde la puerta, sin obtener respuesta. Frente a esto, la justicia solo ha respondido con una multa de 2500 soles si el niño no es entregado el 14 de octubre, una medida que la familia paterna parece dispuesta a pagar, priorizando su rencor sobre el bienestar emocional de un niño que merece crecer con su madre.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO