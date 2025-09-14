Micheille Soifer vive una etapa de cambios. Dejó atrás su faceta de chica reality para consolidarse como conductora de TV. A los 35 años, asegura que está lista para dar un paso decisivo en su vida personal: ser madre.

“Estoy superanimada. No estoy embarazada, pero ya congelé mis óvulos. Mi idea es tener un bebé el próximo año”, confesó.

La también cantante reveló además que su pareja es el cubano Gleyson Reñé, exintegrante de Combinación de La Habana. “Antes no amé a ninguno de mis ex. Hoy sé lo que quiero: alguien que me deje ser libre, que festeje mis triunfos y sea trabajador. Con él pienso en familia”, expresó.

Aunque dice que quisiera tres hijos —como su madre que tuvo cinco— reconoce que no busca repetir patrones, sino construir los propios. “Nunca pensé tener familia con alguien. Esta vez me pasa lo contrario”, comentó.

Sobre su rol como conductora, Micheille asegura que disfruta su nueva posición: “Antes era la noticia y ahora soy yo quien las da”. Además, reconoce que algunos colegas la evitan para no ser cuestionados, pero sostiene que su técnica es simple: “Hago que el invitado se sienta cómodo y al final termina contando todo”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO