Micheille Soifer le responde a Magaly Medina por las críticas hacia su conducción, afirmando con seguridad que ya está “curtida”. La modelo y conductora, entrevistada por los reporteros de Magaly TV La Firme, se refirió directamente al comentario de la ‘Urraca’, quien aseguró que le falta talento para su programa en Latina. Soifer, lejos de mostrarse afectada, utilizó un tono respetuoso para reconocer que todos inician una carrera con un proceso de aprendizaje. Aseguró que valora que la gente pueda ser testigo de su evolución en esta nueva faceta televisiva.

Vea también: Pamela Franco lució cuerpazo en show tras ser captada con ‘pancita’ ¿Se habrá fajado?

La también cantante explicó que su experiencia en el medio le ha enseñado a manejar las opiniones, por lo que recibe los comentarios como parte natural del crecimiento profesional. Soifer enfatizó que comenzó como todos, sin experiencia previa, y que es normal ir mejorando con el tiempo y la práctica.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO