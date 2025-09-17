Michelle Soifer dedica una fuerte canción a Leslie Shaw con el verso “ni con Thalía pudiste sobrevivir”, en lo que parece ser el último capítulo de su conocida rivalidad. Según reveló Magaly Medina en su programa, la ex ‘Alma Bella’ habría compuesto este polémico tema dirigido a ‘La Gringa’, en un intento por captar atención del público. La ‘Urraca’ cuestionó abiertamente esta estrategia, argumentando que para conectar con el público se deben cantar temas universales como el amor y el desamor, no canciones dedicadas a competidoras.

La presentadora añadió que Soifer ha intentado incursionar en múltiples géneros musicales y ahora en la conducción, sin haber consolidado un éxito rotundo en ninguna de estas áreas. Medina se pregunta si una canción de esta naturaleza logrará que Michelle llene conciertos o que el público coree sus letras.

