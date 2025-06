Bruno Agostini no se guardó nada en su reciente participación en el programa de Beto Ortiz, el modelo español confesó que mantuvo una relación sentimental con Michelle Soifer durante el tiempo en que ella aún convivía con Erick Sabater. “Me contaba sus problemas, estaban mal”, reveló Agostini, dejando entrever que su cercanía con la cantante se dio en medio de una profunda crisis de pareja.

La historia detrás del triángulo amoroso

Según Agostini, el vínculo con Soifer se fue construyendo poco a poco, en medio de confidencias y apoyo mutuo. “Ella me ayudó cuando me accidenté en el reality, me cuidó”, recordó. Aunque Michelle le aseguraba que su relación con Sabater había terminado, ambos seguían viviendo juntos, lo que generó un ambiente ambiguo que facilitó el acercamiento entre ella y Bruno.

El conflicto con Sabater, ¿una motivación extra?

Bruno también confesó que su decisión de involucrarse con Michelle Soifer no fue del todo inocente. Admitió que los constantes enfrentamientos con Erick Sabater influyeron en su actuar. “No éramos amigos, tuvimos una pelea en televisión”, comentó, dejando claro que no sentía lealtad hacia el modelo dominicano.

Un romance que duró más de lo esperado

Aunque en un inicio pensaron que sería algo pasajero, la relación entre Agostini y Soifer se extendió por casi un año. “Así se forma el cariño entre dos personas solteras”, dijo Bruno, justificando su vínculo con la cantante. La revelación ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambos personajes no han tardado en tomar partido.

El impacto mediático y las reacciones

La confesión de Agostini ha sido una bomba mediática. Programas de espectáculos, influencers y fanáticos han debatido intensamente sobre la ética de su accionar y el verdadero estado de la relación entre Soifer y Sabater en ese entonces. Mientras algunos lo tildan de oportunista, otros aplauden su sinceridad.

¿Y ahora qué sigue para los protagonistas?

Con esta revelación, se reabre un capítulo polémico en la historia sentimental de Michelle Soifer. Aunque ella aún no ha dado declaraciones tras la emisión del programa, se espera que pronto rompa su silencio. Por su parte, Bruno Agostini ha dejado claro que no se arrepiente de lo vivido: “Fue real, aunque complicado”.

