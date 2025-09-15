Miguel, de 64 años, llegó al programa con fotos de la niña en brazos, convencido de ser su padre, hasta que Euler apareció con un examen de ADN que lo desmintió. Las imágenes muestran a la menor celebrando su primer cumpleaños con Miguel, pero al año siguiente, ya está al lado de Euler, el verdadero padre biológico. Velanda, la madre, admitió que aceptó un vínculo con Miguel tras una ruptura, pero siempre mantuvo sus pensamientos con Euler, a quien ahora reconoce como su pareja. El abogado Roberto Miranda aclaró que Euler debe impugnar la paternidad de Miguel ante la ley para recuperar los derechos de la niña. Mientras, Miguel insiste en que Velanda lo engañó al pedirle que firmara como padre, aunque él nunca dudó de su amor por la niña.

El drama se agrava porque Miguel asegura que Velanda le hizo creer que la niña era suya, incluso durante fechas especiales como Navidad, donde las fotos los muestran como una familia. Euler, en cambio, argumenta que su prueba de ADN es irrefutable y que Miguel no tiene derecho a seguir en la vida de la niña. La pregunta que todos se hacen es: ¿por qué Velanda permitió que Miguel firmara como padre si sabía que Euler era el verdadero? La respuesta, según ella, fue la vulnerabilidad emocional y la necesidad de apoyo en un momento difícil.

