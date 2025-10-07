Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, confirmó que aproximadamente el 40% de conductores y empresas acataron el paro en protesta por los asesinatos y extorsiones que sufren. El dirigente, quien acababa de salir de una reunión en el Congreso que fue forzada por la presión del paro de motores, explicó que la medida buscaba una respuesta ante la inoperancia frente a este flagelo. Palomino anunció que posiblemente se levantará la protesta tras una rueda de prensa programada para las 5 de la tarde, donde dará las explicaciones correspondientes a la ciudadanía.

La decisión de levantar el paro se coordinará en una reunión con los dirigentes de los conos, después de que Martín Ojeda, otro líder gremial, levantara la medida unilateralmente tras una reunión con la PCM. Palomino señaló que algunas empresas no operaron en su totalidad, mostrando que el descontento continúa pese al anuncio. El dirigente reiteró que su gremio mantiene unidad en las demandas principales, aunque existan diferencias tácticas sobre la duración de las protestas que buscan soluciones concretas del Estado.

