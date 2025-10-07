Miguel Palomino acusa al Congreso y al Gobierno de “matar con sus leyes pro crímenes“, señalando directamente a la Ley 32108 que complica los requisitos para investigar a bandas organizadas. Palomino revela que todos los partidos mayoritarios votaron a favor de esta polémica norma, una legislación que según él fue creada para que sus propios promotores se protejan de investigaciones por crimen organizado.

Palomino sostiene que la criminalidad ha aumentado drásticamente desde diciembre de 2022, un incremento del 800% en extorsiones que responsabiliza completamente a este “régimen”. Aunque el paro termina hoy, anuncia que los gremios se reunirán para buscar unidad y definir nuevas acciones ante la inoperancia estatal, pues la Fiscalía reconoce sus limitaciones para investigar debido a estos marcos legales.

