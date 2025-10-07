El amor entre Yolanda y Milciades, que surgió inesperadamente mientras cumplían una condena comunitaria barriendo calles, se fracturó por una acusación de infidelidad que él no puede superar. Milciades, quien se autodenomina un ‘Migajerodel amor‘ por la intensidad de sus sentimientos, asegura que hizo todo por ella, aunque siente que Yolanda nunca lo respetó. Esta falta de validación, que él atribuye a un desprecio constante, encontró su punto crítico cuando descubrió el affaire con Jesús, la ex pareja de ella, cuyo testimonio promete revelar la verdad completa.

La esperada confrontación en el talk show se perfila como el desenlace de un drama marcado por la traición y las promesas rotas. Jesús, el hombre de la polémica, estará presente para narrar su versión de los hechos, lo que añade una capa de tensión insospechada al conflicto. Milciades, quien confiaba en haber encontrado el amor verdadero tras su pasado conflictivo, ahora se enfrenta a la humillación pública, mientras Yolanda deberá responder por unas acciones que, según su actual pareja, han destrozado por completo la confianza en su relación.

