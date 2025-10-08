El presidente Javier Milei protagonizó un insólito concierto de rock en medio de una aguda tormenta política que sacude a su gobierno, un acto que realizó ante miles de seguidores en un mini estadio de Buenos Aires donde interpretó clásicos del rock nacional. Este show, que incluyó fuegos artificiales y un discurso mezclado con música, se da en un contexto crítico donde el candidato oficialista José Luis Espert renunció por vínculos con un empresario acusado de narcotráfico.

La polémica desatada cuestiona la estrategia del mandatario, quien opta por este tipo de actos mientras la Argentina enfrenta grandes desafíos económicos pendientes que demandan atención urgente, generando un debate sobre el manejo de la imagen presidencial en tiempos de crisis.

