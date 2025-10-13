Milena Zárate opinó sobre la polémica ruptura entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo por presunta infidelidad de la exreina de belleza con Christian Rodríguez, asegurando que ambos actuaron mal y que las consecuencias se salieron de control.

La cantante volvió a generar controversia al pronunciarse sobre el escándalo que envuelve a los aún esposos, luego de que el deportista protagonizara un enfrentamiento con el productor televisivo, señalado como presunto tercero en discordia.

Según Zárate, el comportamiento de Salcedo fue una consecuencia directa de las acciones de su esposa. “Cuando una persona no suma en tu vida hay que sacarla, se equivocaron ambos. Ella es la culpable de las acciones de él, que no son correctas, pero una acción origina una reacción. Algo desencadenó que Gustavo actuara así”, expresó la cantante.

La colombiana opinó sobre la presunta infidelidad de Mantilla, señalando que este tipo de hechos no ocurren de forma impulsiva. “Para engañar a tu pareja necesitas planificar, esconderte, y eso no es un error, es actuar con malicia y dañar a tu entorno. Si no había amor, te separas”, sostuvo.

Respecto a los rumores de que Maju habría permanecido junto a Salcedo por miedo, Zárate fue tajante: “No creo que ella le haya tenido miedo, porque si fuese así no se hubiera atrevido a ponerle los ‘cachos’”.

Finalmente, mostró preocupación por el impacto que esta disputa podría tener en los hijos de la pareja. “Cuando se juega con fuego siempre hay quemados. Me apena porque hay niños de por medio y familias resquebrajadas. Pasará un largo tiempo para sanar las heridas y hay que hacerlo con ayuda profesional”, concluyó.

