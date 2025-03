No se guardó nada. Milena Zárate dejó bien claro qué es lo que opina de la relación entre Pamela López y Paul Michael. Para la colombiana, la ex de Christian Cueva “está enferma” y el cantante de Combinación de la Habana solo se está aprovechando de ella.

“Ella está loca, le falta un tornillo. (…) Imagínate si todas las que hemos pasado por un proceso así termináramos como una cabra loca, suelta en la calle sin el menor reparo sabiendo que tienes hijos. No puedes vivir la vida de una quinceañera que no tiene responsabilidades. Ella tiene hijos pequeños que la necesitan”, declaró a Instarándula.

Milena Zárate además mandó a un psicólogo a Pamela López. “Creo que el rumbo que ella está llevando no es nada sano ni para ella ni para los suyos. Eso no es empoderamiento de nada. Esta locaza, enferma y necesita hacerse ver. Tú no puedes iniciar una relación cuando no estás sana y claramente se ve que ella no lo está”, agregó.

Finalmente, señaló que Paul Michael solo se está aprovechando de la popularidad de Pamela López. “El afán que tiene de que lo vean y de figurar es obvio. (…) Lo que no ha conseguido con su talento, que parece que tiene. Así es el mundo del espectáculo, no todos los que tienen talento salen y a veces buscan otras artimañas (para hacerse notar)”, indicó.

