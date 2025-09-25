La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales. Si bien el conductor argentino anunció el fin de la relación con palabras emotivas y destacó los dos años que compartió con la peruana, el público no fue tan comprensivo.

Muchos usuarios aprovecharon la situación para burlarse de Milett y cuestionar su decisión de haberse involucrado con Tinelli: “Involucrarse con este personaje fue el peor error de Milett, él jamás iba a una relación seria, dos años perdidos para Milett”, escribió un usuario.

Otros fueron más directos: “Milett, te utilizaron, tú tienes para mucho más” o incluso “Se le fue el hombre ideal de Martha, debe estar sufriendo”, se puede leer entre los comentarios más difundidos.

Magaly Medina opina sobre la ruptura

En paralelo, Magaly Medina también puso en duda la autenticidad del romance, señalando que el “te amo” con el que Tinelli cerró su mensaje no reflejaba una verdadera solidez: “Para que vean que decir ‘te amo’ no necesariamente es la verdad, no necesariamente habla de una estructura fuerte de una relación”, dijo la conductora.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO