Milett Figueroa finalmente se pronunció sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli tras mantener un perfil bajo frente a la controversia. La actriz contactó a un periodista del programa argentino LAM para aclarar su versión de los hechos. Sin embargo, lo que empezó como una conversación aclaratoria terminó en un descargo lleno de molestia y reproches hacia el espacio televisivo.

Los conductores de de dicho espacio argentino abordaron la separación entre Tinelli y Figueroa. Esto generó la reacción inmediata de la actriz, quien expresó su indignación mediante mensajes leídos en vivo.

“Cancelé un evento a última hora para que digan que le hice el feo. ¿Quién se cree para faltar y hablar de mí cuando no estoy? Lo que dijeron hoy es una injusticia total y carece de veracidad”, manifestó Milett.

Uno de los momentos más tensos fue cuando la exchica reality se refirió directamente a Yanina Latorre, una de las panelistas del programa, a quien criticó por los comentarios realizados en su contra.

“Nunca fui mala persona ni insulté a nadie. Me han llamado trepadora y oportunista, pero nunca respondí. ¿Yanina cree que necesito fama? Ya la conocí y no es lo que me motiva”, expresó con firmeza.

La peruana también dejó en claro que su vínculo con Tinelli no estuvo motivado por interés, como insinuaron algunos medios. “Me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes. Me mueve lo auténtico, no la gente que habla en mi ausencia”, escribió dejando en evidencia su fastidio.

Una separación bajo la lupa mediática

La ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha sido uno de los temas más comentados en la farándula argentina y peruana. Si bien ambos confirmaron el fin de su romance, las versiones en torno a los motivos han generado polémica y especulación, lo que llevó a Milett a finalmente alzar la voz para defenderse.

