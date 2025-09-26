Milett Figueroa decidió hablar por primera vez tras la confirmación de Marcelo Tinelli sobre el fin de su relación. Además respondió a los rumores de una presunta infidelidad por parte del conductor argentino con Sabrina Rojas, señalada como la “manzana de la discordia”.

En una reciente entrevista, aseguró que la ruptura se dio por decisión mutua y descartó cualquier reconciliación. “Sí, terminó por mutuo acuerdo. Y sí, no hay vuelta atrás. (¿Es descartado que hubo una infidelidad con Sabrina?) Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que vine. Nada más”, indicó.

Milett Figueroa responde a críticas de conductores de LAM

La modelo también se refirió a la tensa discusión que protagonizó con los conductores de LAM, a quienes calificó de “cobardes” tras los comentarios que hicieron sobre ella. “Todo lo que dijeron hoy es FALSO, por eso salí a aclararlo. Siempre fui y seré una persona respetuosa, pero no me gusta que me dejen como una persona que no es profesional”, señaló.

Según explicó, la situación le generó angustia y no piensa permitir más ataques en su contra. “Les respondí y se fueron a corte. Me quería calmar porque estaba muy angustiada por las mentiras. No voy a permitir que se me ensucie como se les da la gana”, afirmó Milett, quien asegura que continuará enfocada en su carrera.

La polémica por el Martín Fierro y el reality

Otro de los rumores que surgió tras la ruptura fue que Milett había quedado fuera de la segunda temporada de Los Tinelli por exigir aparecer en determinados eventos. Ella misma aclaró esa versión y sostuvo que su participación en la gala de los Martín Fierro fue una decisión de los guionistas de Amazon.

“El guionista de Amazon, ellos mismos me marcaron grabar mi producción para los Martín Fierro y luego dijeron que me baje de los Martín, que no podía ir. (Dijeron que te hiciste la diva) Jamás. Si amo mi trabajo. Imagínate yo dirigiendo ese reality, no tengo poder”, explicó.

Fuente: Panamericana Televisión

