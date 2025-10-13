Milett Figueroa y Marcelo Tinelli son el blanco de nuevas críticas de Magaly Medina, quien cuestiona que “lo que ellos están haciendo es facturar” mediante muestras de afecto en cámara. La ‘Urraca’ señaló la contradicción de la modelo, quien ante las peticiones del público responde “ay no, el circo no”, pero finalmente termina besando al argentino.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Lima y Cusco: "Lo que ellos están haciendo es facturar"

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ expresa su incredulidad al preguntar “¿en qué quedamos?”, luego de observar que Figueroa se muestra reacia al principio pero accede después. Medina no pasa por alto que la modelo califique de “circo” las demostraciones públicas, justo antes de participar en ellas, lo que alimenta las dudas sobre la veracidad de su relación.

