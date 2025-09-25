Milett Figueroa se picó y enfrentó a los conductores de ‘LAM’, calificándolos de “cobardes” durante una transmisión en vivo desde Argentina donde un reportero se comunicaba con ella. La modelo peruana, interviniendo vía WhatsApp, respondió con contundencia a las bromas del programa, especialmente cuando Yanina sugería que buscaba fama, afirmando: “Ya conocí la fama y no es lo que me mueve”. Este intercambio, revelado por Magaly Medina, escaló rápidamente cuando los integrantes del matutino argentino criticaron también su presencia en los premios Martín Fierro, insinuando que su viaje al país no tenía motivos laborales.

La ex chica reality continuó su defensa, exigiendo que lo que digan de ella se lo digan “en la cara” y aclarando que su estadía en Argentina respondía a una oportunidad laboral concreta, no solo a su relación con Marcelo Tinelli. “A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes”, les espetó Figueroa.

