Milett Figueroa se refirió a la polémica declaración de Marcelo Tinelli sobre el fin de su relación sentimental, a la que calificó como el resultado de “una discusión muy normal de pareja”, durante su asistencia a los Premios Martín Fierro 2025. La modelo peruana, quien opta por una postura reservada para preservar su vínculo, aclaró que el incidente fue de índole laboral y no personal, lo que impidió que se molestara por lo sucedido. Esta explicación surge después de que Magaly Medina difundiera la versión del rompimiento, generando una ola de especulaciones que la propia Figueroa busca despejar.

Vea también: Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa: “Me equivoqué”

La modelo afirmó que ambos “están muy bien” y se encuentran “conversando”, tras lo ocurrido con las declaraciones que “llegaron un poco lejos”. Sin confirmar ni desmentir una separación, Figueroa enfatizó el bienestar de su vínculo, marcando una clara diferencia con la información que circulaba en los medios.

