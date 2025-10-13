Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Lima y Cusco generan revuelo, ya que, según Magaly Medina, “lo que ellos están haciendo es facturar” para el reality. La ‘Urraca aseguró en su programa que la modelo vino al Perú con el productor argentino y su equipo, siguiendo un guion que se armó luego de que ellos se pelearan antes de siquiera comenzar a grabar. Esta pelea, que puso en duda la permanencia de Figueroa en el proyecto, fue zanjada por el mismo Tinelli en Argentina, quien aclaró que ella tenía que participar sin falta.

Vea también: ‘Pato’ Parodi bate a Rosángela Espinoza por foto con José Jerí: “Primera Dama”

Frente a esto, la gran pregunta que Magaly Medina lanza al aire es “qué tan ciertos son los besos” y las muestras de cariño que ambos se dan en pantalla. La ‘Urraca’ argumenta que Milett no tiene otro empleo en estos momentos, por lo que estos capítulos grabados en Perú “evidentemente tienen que ser remunerados”. Medina sentencia que, aunque la modelo intente decir que no necesita de Tinelli para trabajar, este reality sería su única fuente de ingreso actual, insinuando que la facturación sería la verdadera razón detrás de cada escena.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO