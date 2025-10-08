El Estado peruano, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, otorgará un subsidio de 400 soles bimestrales a los hijos de los choferes asesinados por bandas extorsionadoras, una medida anunciada por la ministra Ana Peña con el objetivo principal de proteger a los menores que han quedado en situación de orfandad y vulnerabilidad. Este apoyo económico, que se entregará hasta que los beneficiarios cumplan 18 años, forma parte de un programa integral que se ejecuta en coordinación con el Ministerio del Interior para brindar una atención inmediata a las familias afectadas por la violencia criminal. La iniciativa no solo busca aliviar la carga económica, sino también asegurar el bienestar y un proyecto de vida estable para los niños y adolescentes impactados por estas tragedias.

Vea también: 2500 Grilletes electrónicos: la propuesta del INPE para descongestionar cárceles

Junto con el beneficio económico, el programa incluye un componente fundamental de asistencia emocional y psicológica, el cual está dirigido a las familias completas para ayudarlas a superar el trauma causado por la pérdida de sus seres queridos. La titular del MIMP precisó que el acompañamiento se complementa con orientación social para que los afectados puedan acceder a otros programas estatales, garantizando así una intervención multidimensional que aborde todas sus necesidades. Además, el subsidio tiene la posibilidad de extenderse en el tiempo si los jóvenes deciden continuar con estudios superiores, lo que refleja el compromiso del Estado de apoyar su desarrollo educativo y profesional a largo plazo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO