Veinticinco lideresas del pueblo indígena Awajún de la comunidad nativa de Canampa, en Amazonas, iniciaron un proceso de capacitación para fortalecer sus capacidades en la promoción de los derechos de las mujeres y sus familias. Esta formación forma parte del servicio rural “Aynikuy“, una estrategia piloto impulsada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que busca acercar los servicios de prevención de violencia a las zonas rurales del país.

Vea también: Sunedu propone modificar reglamentos de grados y títulos nacionales y extranjeros

La iniciativa, que se desarrolla en la provincia de Condorcanqui, tiene como objetivo principal empoderar a las mujeres indígenas para que se conviertan en agentes de cambio dentro de sus comunidades. Al fortalecer sus habilidades, se espera que puedan identificar, prevenir y actuar frente a casos de violencia, mejorando la protección de sus familias.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO