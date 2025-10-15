Un total de 80 policías fueron capacitados para atender de manera rápida y empática a las víctimas de violencia de género y familiar, en una iniciativa organizada por el programa nacional Warmi Ñán del Ministerio de la Mujer en coordinación con ACNUR. Este taller, dirigido específicamente a agentes de la Divipol de la región Lima, tuvo como objetivo central que los efectivos de las comisarías metropolitanas internalicen los protocolos de acción inmediata, los cuales son cruciales para prevenir la revictimización y garantizar la integridad de las personas afectadas. Los participantes conocieron a detalle las rutas que deben seguir al recibir un caso, lo que incluye una coordinación eficaz con los profesionales de los Centros de Emergencia Mujer.

Vea también: Titular del Mininter anuncia reforma en la PNP: “Policía que está al margen de la ley, policía expulsado”

La instrucción también profundizó en los roles específicos que los agentes deben asumir desde el primer momento de la intervención, asegurando una derivación ágil y un trabajo en red que fortalezca el sistema de protección. Esta articulación interinstitucional, que es vital para el éxito de las investigaciones y el apoyo a la víctima, busca estandarizar las buenas prácticas en todas las comisarías, transformándolas en espacios de confianza.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO