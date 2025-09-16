El MINCETUR exigió el cese inmediato de las protestas en Machu Picchu que mantienen bloqueadas las vías del tren, considerando estos actos como delitos que ponen en riesgo la vida de turistas. La ministra Desilú León, quien coordinó con la Policía Nacional el incremento de efectivos en la zona, alertó que las acciones vandálicas afectan tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Las discrepancias sobre el proceso de concesión no justifican poner en peligro a personas, especialmente cuando comunidades locales también utilizan la vía férrea para su transporte diario. El gobierno invocó a todas las partes a encontrar soluciones dialogadas, poniendo cada sector de su parte para resolver el conflicto sin afectar la actividad turística.

