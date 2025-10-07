El Ministerio de Educación reporta más de 10,000 casos de violencia escolar en lo que va del año, una cifra que revela una problemática compleja y de urgente atención. Esta situación, que los especialistas coinciden en requiere una respuesta integral, no solo vulnera el bienestar físico de los estudiantes sino que también deja profundas huellas emocionales. El impacto negativo se extiende al ámbito académico, donde la capacidad de aprendizaje de niños y adolescentes se ve seriamente afectada, comprometiendo su desarrollo futuro.

La prevención de la violencia escolar debe comenzar en el hogar, que es el primer espacio donde los niños aprenden a reconocer y gestionar sus emociones. Los conflictos mal manejados, según advierten los expertos, erosionan la autoestima de los estudiantes y menoscaban su rendimiento escolar. Esta realidad demanda una acción conjunta, ya que las secuelas trascienden el aula y configuran un desafío nacional que necesita estrategias coordinadas para proteger a la comunidad educativa.

