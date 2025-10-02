Ante el paro de transportistas que afecta la movilidad en diversas regiones del país, el Ministerio de Trabajo ha emitido una recomendación clara para que las empresas prioricen el trabajo remoto y otorguen una tolerancia de dos horas a los trabajadores para llegar a sus centros laborales. Esta medida busca mitigar el impacto de la paralización y asegurar que los empleados puedan cumplir con sus obligaciones sin ser sancionados por retrasos.

Flexibilidad ante la crisis de transporte

El paro de transportistas ha generado interrupciones significativas en el transporte público y privado, provocando dificultades para que muchas personas lleguen a tiempo a sus trabajos. Por ello, la cartera laboral exhorta a todos los empleadores a facilitar el teletrabajo como modalidad preferente, con el fin de garantizar la continuidad laboral y proteger la salud y seguridad de los colaboradores.

Además, el Ministerio de Trabajo ha establecido que los trabajadores podrán contar con una tolerancia de hasta dos horas para su ingreso a los centros de labores, evitando descuentos salariales o medidas disciplinarias por llegar con retraso debido a la paralización del transporte. Esta disposición aplica durante el periodo que dure el paro y está orientada a evitar conflictos laborales.

Ventajas y recomendaciones sobre el teletrabajo

El trabajo remoto se presenta como una alternativa eficaz para enfrentar situaciones de emergencia como la actual, permitiendo cumplir con las responsabilidades laborales desde casa. El Ministerio sugiere que las empresas proporcionen las herramientas y soporte necesario para que el teletrabajo sea productivo y eficiente, y recomienda mantener una comunicación constante y clara con los trabajadores.

Las autoridades hacen un llamado a las empresas y trabajadores para que adopten con responsabilidad estas medidas, respetando los horarios y compromisos laborales, pero entiendan las circunstancias adversas que afectan la movilidad. La colaboración mutua es clave para superar esta crisis con el menor impacto posible en la economía y bienestar social.